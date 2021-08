Waterloo flikt het: ook in nieuwe seizoen G-voetbal in Velsen

Alle registers werden opengetrokken, maar het is ze gelukt: voetbalclub VV Waterloo zocht en vond nieuwe spelers voor het G-team van de vereniging in Driehuis. Door een tekort aan spelers dreigde het G-voetbal te verdwijnen uit de regio Velsen. "We zijn zó blij dat het gelukt is."

Bas Molenaar meldde eerst alleen zijn pleegzoon Luciano aan bij de vereniging voor voetballers met een beperking, maar Molenaar was zelf ook zo enthousiast dat hij nu ook de nieuwe trainer en kledingsponsor is geworden. "Dit zijn zulke leuke gasten, die allemaal willen voetballen en presteren. Dan strijk je over je hart en doe je dat toch? En natuurlijk ook voor Luciano, die kleine jongen verdient het", aldus de trainer.

Met een zweem van trots gaan de handen omhoog van de G-voetballers voor de nieuwe teamfoto van Waterloo. Bjorn Gans, aanvoerder van de ploeg, is een van de drijvende krachten achter het werk dat leidde tot de noodzakelijke versterkingen. "Het is gelukt om vijf nieuwe spelers te vinden. We hebben alles gedaan: bellen, flyeren, een open dag. Gelukkig was het niet voor niets."

KNVB komt in actie

Het G-voetbal bij Waterloo is met de aanwas van de vijf nieuwe spelers voorlopig gered. Voor de KNVB is het moeilijk in te schatten of er door de coronacrisis ook andere verenigingen zijn gestopt of uitdagingen hebben om het G-voetbal voort te zetten. Dat moet in september duidelijk worden.

Wel is er volgens een woordvoerder een terugloop te zien in het aantal jeugdteams. Zo namen er 81 teams deel aan het seizoen 2017/2018 en in 2019/2020 in totaal 69. "Dit heeft wel onze aandacht en hier willen we de komende jaren ook meer op inzetten. Dit hebben we bijvoorbeeld laatst nog gedaan door ons met de CBV Coaches on Tour-dag (een vervangend evenement voor het jaarlijkse G-voetbaltoernooi in Barendrecht) te richten op de jeugd."

Ook wijst de voetbalbond op acties die een club zelf kan ondernemen om het G-voetbal levend te houden. "Zorg binnen de club voor draagvlak en dat het een onderdeel is van de vereniging. Wat we regelmatig zien, is dat het G-voetbal een aparte tak is, met een vrijwillige ouder die alles doet: van de training, tot de was en het werven van deelnemers. Het is daarom ook belangrijk dat het een plek krijgt binnen de vereniging."