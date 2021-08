VVD-Statenlid mengt zich in plan parallelweg Opperdoes: 'provincie eeuwige student'

VVD-Statenlid Grethe van Geffen mengt zich in de discussie over de geplande doortrekking van de parallelweg N240 bij Opperdoes en bezocht het dorp samen met wethouder van Langen. Het doortrekken van de weg wordt volgens haar al bijna zes jaar onderzocht door de provincie. "Het is tijd dat er een knoop wordt doorgehakt."

Het Statenlid kwam deze maand langs in Opperdoes en bezocht de parallelweg samen met Medembliks wethouder Andrea van Langen (VVD). In een Youtube video laat ze weten dat het lijkt alsof de provincie aan het promoveren is op de studie rondom de weg.

Veel omwonenden ondervinden al jaren hinder van zwaarbeladen landbouwverkeer, dat nu steeds door het dorp moet rijden. Met een doorgetrokken N240 is dat probleem verholpen.

De doortrekking van de parallelweg stond eigenlijk al voor vorig jaar gepland, maar werd toen niet uitgevoerd. Het leidde toen al tot vragen van het CDA in de provincie, waarna van Geffen ook op het probleem werd geattendeerd. "Dit plan zit al bijna zes jaar in de studiefase. In zes jaar kun je promoveren, de provincie Noord-Holland begint een soort eeuwige student te worden", grapt het Statenlid.

Volgende fase

Verantwoordelijk gedeputeerde, Jeroen Olthof (PvdA), laat via zijn woordvoerder weten op termijn langs te willen gaan in Opperdoes, om daar met omwonenden en ondernemers te spreken. Wel is er eerder digitaal overleg geweest met bewoners en de wethouder. Het plan gaat in maart volgend jaar een volgende fase in, is het voornemen van het provinciebestuur.

Van Geffen geeft aan het onderwerp na het zomerreces opnieuw op de kaart te willen zetten in de Provinciale Staten. "De urgentie lijkt weg. Na zes jaar wordt het tijd dat er een besluit genomen wordt."