Paralympiërs juichen mee met Haarlemse aanmoedigingssong: "Fucking vet"

De muzikale broers Joost Speelman en Daan Speelman uit Haarlem hebben een nummer gemaakt om de paralympische sporters eens flink aan te moedigen. Hun 'Morgen meer' is zelfs op een hotelkamer met Nederlandse paralympische atleten in Tokio beland en daar bleef het niet onopgemerkt.

Tijdens de Spelen in Rio de Janeiro vijf jaar geleden was het nog een song van de Amerikaanse band Kings of Leon die veel gedraaid werd binnen de paralympische ploeg. Nu lijkt de aanmoedigingssong uit Nederland en zelfs van Haarlemse bodem te komen. "Met 'Morgen meer' hebben we gewoon een groteske bombastische klapper gemaakt", vertelt Joost Speelman. "Het is echt een song om de atleten in Tokio aan te moedigen."

Kippenvel

Het nummer belandde via atletiekcoach Guido Bonsen bij zijn atleten in Tokio. Daar liet hij het horen in een hotelkamer. Nadat de laatste noten hadden geklonken, reageerden de atleten met: "Fucking vet" en "kippenvel".

In de video kun je zien hoe de atleten regeren.