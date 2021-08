IJmond NL V Hoe gaat IJmuiden economisch profiteren van nieuwe zeesluis? "Kansen voor toerisme"

De bouw van de grootste zeesluis ter wereld in IJmuiden nadert zijn voltooiing en dat brengt toeristen op de been. Ze verbazen zich over de omvang van de 500 meter lange, 70 meter brede en 18 meter diepe constructie, die de doorgang van megaschepen mogelijk maakt, en spreken hun bewondering uit voor dit stukje Hollands glorie. "Prachtig, echt iets om trots op te zijn."

NH Nieuws / Rico Dallinga

Ton van der Scheer van de Ondernemers Vereniging IJmond deelt het enthousiasme van de dagjesemensen, maar het is zijn taak om verder te kijken. Hoe gaat de IJmond economisch gezien profiteren van de nieuwe toegangspoort? "Daar moeten de ondernemers goed over nadenken", zegt hij. "Het biedt nieuwe kansen." Hij benadrukt dat we niet net moeten doen alsof IJmuiden van de ene op de andere dag de poort naar Amsterdam is geworden: dat is de havenplaats al zo'n honderd jaar. "Wel is het zo dat met de bouw van deze nieuwe sluis de aandacht op IJmuiden wordt gevestigd. En daar kunnen we ons voordeel mee doen."

Kijkje nemen Dat IJmuiden met de grootste zeesluis ter wereld op de kaart staat, biedt vooral kansen voor het toerisme. "Hoewel daar verschillend over wordt gedacht, heb ik altijd gezegd dat IJmuiden aantrekkelijk is. Behalve industrie is er zee en duinen. En nu dus deze nieuwe zeesluis. Je ziet nu al dat mensen hier een kijkje komen nemen."

De werkzaamheden van de sluis zijn nu in de testfase beland. Begin volgend jaar wordt de sluis officieel geopend.