Belastingdienst mag perceel Amerikaanse investeerder gedwongen verkopen

De Belastingdienst mag van het Texelse college van burgemeester en wethouders een perceel aan de Muyweg in Zuid-Eierland (Texel) gedwongen verkopen om meerdere uitstaande schulden te vereffenen. Op het perceel - met een woning - is een paar jaar geleden al beslag gelegd; het is eigendom van een Amerikaanse investeerder.

De gemeente wilde met de beslaglegging ervoor zorgen dat niet-betaalde gemeentelijke belastingen alsnog zouden worden betaald. Ook de Belastingdienst en Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier lieten beslag leggen op het perceel aan de Muyweg, omdat er bij hen eveneens rekeningen niet zijn betaald, zo schrijft mediapartner Texelse Courant.

Vanwege de coronacrisis kwam het proces enige tijd stil te leggen, maar het is inmiddels weer opgepakt. De Belastingdienst heeft aangeboden om namens de verschillende overheden over te gaan tot de gedwongen verkoop en daar heeft het college mee ingestemd.

Toch zal het perceel niet eerder dan 2022 worden verkocht. Dat heeft te maken met procedures die moeten worden gevoerd. De kwestie loopt al langere tijd en de bewoner van het huis is al meermalen bij de bezwaarschriftencommissie van de gemeente geweest.

Saneren

De Amerikaanse investeringsmaatschappij in New York heeft van het college ook een last onder bestuursdwang opgelegd gekregen om het perceel te saneren. Een deel van het vervallen pand is namelijk bedekt met asbest en Omgevingsdienst Noord-Holland Noord ontdekte - na klachten uit de buurt - ook opgestelde asbestplaten, gasflessen en jerrycans met onbekende vloeistof op het perceel.

Het bedrijf heeft als eigenaar kort de tijd om het perceel zelf te saneren en anders laat het college dat doen op kosten van de overtreder. De investeringsmaatschappij kreeg eerder al een last onder dwangsom opgelegd om het perceel te saneren, maar daar werd niet op gereageerd.