Al twee jaar stil rond grasdijkje: nu wel of niet verharden?

De gemeenteraad van Drechterland stemde twee jaar geleden in met een voorstel om het grasdijkje Zuiderwijmers bij Schellinkhout te verharden, tot groot ongenoegen van buurtbewoners. Een definitieve beslissing blijft echter uit, het pad is nog altijd onverhard. Omwonenden willen nu duidelijkheid.

Buurtbewoners vrezen voor overlast van fietsers en wielrenners als het smalle voetpad verhard wordt. "Fietsers kunnen prima over de dijk, of langs de provenciale weg. Daar is ook een heel goed fietspad", stelt Ottersberg.

