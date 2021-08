Hoveniers hebben handen tekort in drukke tijd: 'We kunnen amper klussen aannemen'

Als hovenier hoef je in onze provincie voorlopig niet stil te zitten. Er is namelijk een tekort aan personeel. Dat blijkt uit navraag bij de Koninklijke Vereniging van Hoveniers en Groenvoorzieners. Edwin Schiks, bedrijfsleider bij het West-Friese Schadenberg Stedegroen kan erover meepraten. "Wij hebben achttien hoveniers in dienst, maar hebben in totaal 28 mensen nodig."

De cijfers liegen er niet om. In alle sectoren bij elkaar opgeteld zijn er in Noord-Holland 63,6 duizend openstaande vacatures tegenover 57 duizend werklozen. Dit blijkt uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Vooral in de praktische beroepen worden er extra handen gevraagd. Zo staan onder meer hoveniers op de lijst van 'kansrijke beroepen' van het UWV. Groen is 'in' geworden, merkt Edwin Schiks van het West-Friese Schagenberg. Dat zorgt ervoor dat zijn agenda komende tijd nagenoeg vol staat. "De coronatijd heeft het hoveniersvak wat dat betreft goed gedaan. Er zijn heel veel mensen die in plaats van een dure vakantie hun tuin laten doen."

Edwin Schiks en Ariën Oudendijk hebben handen tekort

Er zijn zoveel klussen dat het Westfriese bedrijf momenteel tien extra hoveniers zoekt. "Afzeggen doen wij niet, want we werken met vaste relaties", legt Schiks uit. "Losse projecten nemen wij bijna niet meer aan, om te zorgen dat het niet té veel wordt" Geen nieuwe aanwas De Helderse hovenier Ariën Oudendijk kampt ook met een tekort aan personeel. Idealiter wil hij twee extra vakhoveniers en twee leerlingen, maar de aanwas is volgens hem gering. "De toestroom is er niet meer, je merkt dat je geen mensen kan krijgen", zegt Oudendijk. "Tegenwoordig wil de jeugd een kantoorbaan, omdat ze denken dan meer te gaan verdienen. Het is echt een groot probleem."

Als gevolg moet hij steeds vaker 'nee' verkopen. "De komende vier jaar kunnen wij niet of nauwelijks extra klussen aannemen. Dat is aan de ene kant jammer, maar je hebt wel zekerheid van werk." De vraag voor zijn diensten rijkt inmiddels ver buiten de stadsgrenzen van Den Helder. Zo werkt hij vandaag aan een project in Bergen. Soms reist hij zelfs af naar Rijswijk.

Daar komt volgens de hoveniers nog bij dat veel mensen de stenen willen verruilen voor groen. Zo is Schadenberg veel bezig met het vergroenen van daken en gevels, waar volgens Schiks in Amsterdam veel vraag naar is. “Wij hebben nog nooit zoveel werk gehad. In Amsterdam wordt bijna op elk gebouw groen gezet.” Tóch een sollicitant Met het groepje werknemers dat hij wel in dienst heeft, probeert hij alle zeilen bij te zetten. "We werken nu ook met mensen via uitzendbureaus. Maar dat kost de nodige investering qua tijd, omdat mensen niet altijd kunnen wat wij willen dat zij kunnen." Toch kwam er vandaag een hoopgevend bericht. Voor Schiks stond na lang wachten de eerste sollicitant op de stoep. "Toevallig hebben we straks een sollicitatiegesprek met een leuke jongen", zegt hij tevreden. "Maar het is nog niet genoeg."