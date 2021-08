Zandvoorters kunnen speciaal kijkje nemen op circuit voor F1-geweld losbarst

Zandvoorters krijgen binnenkort een uitnodiging om donderdag 2 september een bezoek te brengen aan het circuit. Dat is maar een dag voordat het echte Formule 1-geweld losbarst. Een unieke kans dus voor inwoners om gratis rond te kijken en te komen snuffelen aan het Grand Prix-circus.

Het circuit is die donderdag al zo goed als klaar voor de eerste trainingen van de Formule 1- bolides. Die rijden vrijdagochtend rond 11.30 uur voor het eerst rond tijdens de vrije training. Dan zitten er 70.000 betalende toeschouwers op de tribunes.

Autosport-trots

Uitgenodigde Zandvoorters krijgen een dag eerder dus de mogelijkheid om het circuit in vol F1-formaat van dichtbij te bekijken en te zien hoe hun autosport-trots erbij ligt, 36 jaar na de laatste Formule 1-race die er werd gereden. Misschien zijn er wel racewagens te zien, zijn de renstallen geïnstalleerd en loopt er al een verdwaalde F1-coureur rond bij de paddocks of pitstraat.

Over het wie, hoe en wat is helaas voor de Zandvoorters nog niets meer bekend. Dutch Grand Prix komt binnenkort met nadere informatie over deze bewonersdag.