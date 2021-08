Twee vraagtekens voor Telstar-trainer Jonker tegen Roda JC

Op de afsluitende training voor de wedstrijd tegen Roda JC ontbraken stond Telstar met een incompleet elftal op het veld. Verdediger Yassine Zakir en middenvelder Sven van Doorm ontbraken bij de Velsenaren. Of het tweetal erbij is tegen de Limburgers liet trainer Andries Jonker in het midden. "Ik mag er geen uitspraken over doen, we gaan hun situatie vrijdagochtend bekijken."