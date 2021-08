Meevaller voor Zandvoortse horeca: grotere terrassen toegestaan tijdens Formule 1

Een leuke meevaller voor de horeca tijdens het Formule 1-weekend: Zandvoort staat toe dat de terrassen van 2 tot en met 5 september groter mogen zijn dan eerst de bedoeling was. De beslissing is genomen om de cafés, bars en restaurants 'enigszins te ondersteunen' gezien alle beperkende coronamaatregelen van de laatste tijd.

De horeca kan dus meer tafels buiten plaatsen in de hoop een graantje mee te pikken van de 70.000 racefans die dagelijks, drie dagen lang, naar Zandvoort komen om het Formule 1-circus te bezoeken.

In overleg met de lokale ondernemers is besloten de Haltestraat van donderdag 2 tot en met zondag 5 september af te sluiten voor verkeer, zodat horecaondernemers ook de weg kunnen gebruiken voor het uitstallen van hun terrassen

Side events

Oorspronkelijk was het de bedoeling dat de kustplaats bol zou staan van de side events rondom de Grand Prix, maar een groot deel van de activiteiten kan niet doorgaan in verband met de coronacrisis. Daarom is besloten alsnog ruim baan te geven aan de terrassen.

Wethouder Ellen Verheij stelt bovendien voor om de uitbreiding van de terrassen langer toe te gaan staan. Nu zou dat mogen tot en met 26 augustus. Zandvoort wil de horeca-ondernemers de mogelijkheid geven tot en met 31 oktober ruimere terrassen buiten te zetten.

Deze zijn nodig om rekening te kunnen houden met de coronamaatregelen en toch genoeg tafels en stoelen buiten te kunnen zetten.

Voorgesteld wordt de Haltestraat gedurende die tijd af te sluiten van donderdag tot en met zondag van 16.00 tot 2.00 uur.