Scholen Hollands Kroon eerder open om ruimte te bieden voor zomerschool

"Je ziet hele blije kinderen op school en dat maakt eigenlijk alles weer goed", zei leraar Debbie Lui van basisschool de Triangel. "We zijn vier weken vrij geweest, hebben nu anderhalve week de zomerschool gedraaid en ben helemaal klaar voor het nieuwe schooljaar", zegt haar collega Arjan Rijs van basisschool de Peppel. "Ik heb er zin in."

In de ochtenden deden de veertig kinderen spelenderwijs proefjes met water en leerden ze er meer over. En na een uur pauze waren er in de middag sportieve, creatieve en culturele activiteiten. De kinderen zelf vonden het overduidelijk geweldig: "Ik hoop dat ik volgend jaar nog niet ben verhuisd, want dan kan ik misschien nog een keer naar de zomerschool."

Bekijk hieronder de reportage van onze mediapartner Regio Noordkop: