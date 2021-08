Hotel Zwanenburg ontkent signalen over illegale prostitutie op kamers

"We doen er alles aan om dit soort types buiten de deur te houden. We nemen identiteitsbewijzen in en vragen gasten borg te betalen. Daarnaast hebben we de regel dat er geen bezoek mag op de kamer. We doen echt ons best en we weten dan ook niks van illegale prostitutie op onze hotelkamers", vertelt de eigenaar die anoniem wil blijven.

Ze weerspreekt het idee dat het hotel bij prostitutie betrokken zou zijn. "Je weet natuurlijk niet wat iemand in zijn of haar vrije tijd doet, maar dat betekent niet dat we als hotel aan prostitutie meewerken of er zelf iets mee te maken hebben."

Kentekens en vrouwen

Het is een reactie op het nieuws dat bijna twee weken geleden naar buiten kwam. Buurtbewoners zagen, ondanks de ontruiming van een illegaal bordeel aan de IJweg, opnieuw dezelfde kentekens, vrouwen die werden opgehaald en weggebracht met busjes, met dezelfde mannen. Ook werd de huurder van het voormalige illegale bordeel nog door een verslaggever van NH Nieuws zelf bij het hotel gezien.

Toch ontkent de eigenaar dat er illegale prostitutie zou plaatsvinden in het hotel. "We hebben geen vrouwen uit busjes zien komen en zijn ook geen verdachte dingen tegengekomen in het hotel. Als dat wel het geval zou zijn, hadden we zelf de politie wel gebeld."

Controles

De gemeente heeft sinds de signalen verschillende controles gedaan bij het hotel, maar daar werd niks aangetroffen. Een woordvoerder van de gemeente laat weten dat ze, ondanks dat ze de controles zullen voortzetten, sterk afhankelijk zijn van meldingen uit de buurt.

Eerder werden al twee verdachten uit Badhoevedorp aangehouden, maar die lopen inmiddels weer vrij rond. Het Openbaar Ministerie laat weten dat het onderzoek naar de 40-jarige man en een 29-jarige vrouw nog steeds loopt. Zij worden verdacht van mensenhandel.