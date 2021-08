FietsEvent voor veiliger fietsen bij ouderen: "Je kan toch wat onzeker worden"

Ouderen langer en veiliger laten fietsen: dat is het doel van het eerste FietsEvent in Purmerend. In lijn met de landelijke fietscampagne Doortrappen verwelkomde sportorganisatie Spurd ouderen bij de IJs- en inlineskateclub Purmerend.

"In eerste instantie is dit bedoeld voor mensen die dreigen af te stappen. Dan informeren we ze over de stappen die mogelijk zijn", zegt Helen Kaptein, de specialist ouderen bij Spurd. "Op het moment dat je ouder wordt, is het soms moeilijker om te blijven fietsen. Dus als je met een ander model fiets toch nog zelf de weg op kan, is dat heel fijn."

Onzeker

Een van de bezoekers is Clara van Duinkerken. "Ik wilde kijken of het nog verantwoord is om op een elektrische fiets te rijden. Ik rijd al tien jaar op een elektrische fiets, maar naarmate je ouder wordt kan je toch wat onzeker worden."

Bij mevrouw van Duinkerken was alles in orde, maar dat is lang niet altijd het geval volgens Kaptein. "Er is vaak sprake van sluimerende problemen die ouderen soms zelf niet helemaal onderkennen. Het is fijn als het vroegtijdig gesignaleerd wordt, anders krijg je toch eenzijdige ongevallen."