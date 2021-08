AZ-trainer Jansen houdt dubbel gevoel over aan nederlaag tegen Celtic

AZ verloor vanavond met 2-0 tegen Celtic en wist geen vuist te maken tegen een effectief Celtic. Trainer Pascal Jansen houdt gemengde gevoelens over aan de wedstrijd op een uitverkocht Celtic Park. "Het is een dubbel gevoel. Een mooie avond met een mooie ambiance. Maar uiteindelijk wil je hier natuurlijk met een overwinning naar huis gaan."

Zowel in de eerste helft als in de tweede helft kreeg AZ een grote kans om te scoren. "In dit soort wedstrijden moet je zorgvuldiger omgaan met de mogelijkheden die je krijgt. En dat zijn er nogal wat geweest. Dan denk ik dat je volgende week gewoon een prima wedstrijd kan spelen tegen Celtic", aldus Jansen tijdens het digitale persmoment na de wedstrijd. "We hebben laten zien dat we onder de druk uit kunnen spelen en zelf tot kansen te komen. In de eerste helft was dat niet altijd even zuiver, maar in de tweede helft hebben wij wel goede dingen laten zien."

Vooral na de rust vond Jansen dat zijn ploeg het aardig op orde had. "Na de rust hadden we het verdedigend beter op orde met het drukzetten. En eigenlijk geven we dan uit het niets die tweede goal weg, wat nooit had mogen gebeuren."

Ambiance

Een lichtpuntje was dat AZ vanavond sinds lange tijd weer eens in een uitverkocht stadion speelde. Jansen kon ondanks het resultaat wel genieten van 50 duizend aanwezige Celtic-fans op Celtic Park. "Het zou een hele kwalijke zaak zijn als je daar niet van kunt genieten. Maar wij hebben ook geprofiteerd van die energie. Daar ben ik best trots op want mijn spelers zijn daar heel goed mee omgegaan."

Return

Volgende week donderdag spelen beide ploegen om 20.15 uur de return in Alkmaar. "Het had natuurlijk mooier geweest als het bij 1-0 was gebleven, maar in onze beleving is volgende week zeker nog een wedstrijd. Als we volgende week in Alkmaar die eerste kansen wel benutten, kan het heel snel weer een spannende wedstrijd worden", blikt Jansen vooruit.