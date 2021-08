Goed voetballend AZ verliest eerste wedstrijd in tweeluik tegen Celtic

AZ heeft de heenwedstrijd in de laatste voorronde van de Europa League tegen Celtic met 2-0 verloren. In een vermakelijk duel in Glasgow was het Celtic dat het meest effectief was en tweemaal wist toe te slaan. Daarmee wacht AZ volgende week in de return in Alkmaar een lastige klus.

Pro Shots / Toon Dompeling

AZ begon met Teun Koopmeiners en Vangelis Pavlidis in de basis. Koopmeiners werd zaterdag in de uitwedstrijd tegen RKC Waalwijk door trainer Pascal Jansen buiten de basisopstelling gehouden omdat hij 'alleen spelers wilde die op AZ gefocust zijn’, maar mocht vanavond dus wel starten. Pavlidis verving de geschorste Jesper Karlsson. De Zweed was geschorst vanwege zijn rode kaart tegen Rijeka in de laatste groepswedstrijd van de Europa League vorig seizoen. Keeper Hobie Verhulst begon onder de lat. Daarmee hield Jansen zijn nieuwkomer Peter Vindahl Jensen op de bank. Eerste helft In het uitverkochte Celtic Park met zo’n 50 duizend Celtic-fans, was het AZ dat de eerste grote kans van de wedstrijd kreeg. Koopmeiners brak door via de linkerkant en gaf de bal hard en laag voor op Pavlidis. Hij kreeg de afgemeten voorzet van Koopmeiners echter niet achter Celtic-keeper Joe Hart. Via het been van de keeper belandde hij op de paal. Tekst gaat verder onder tweet

Een paar minuten later was het wel raak aan de andere kant. Spits Kyogo Furuhashi schoot een voorzet vanaf links hard en hoog binnen en zette Celtic daarmee op 1-0 voorsprong. Het spelbeeld ging daarna gelijk op maar het was Celtic dat de grootste kansen kreeg. Zo hield AZ-keeper Verhulst de Alkmaarders na een klein half uur spelen in leven door een schot van Celtic-rechtsbuiten James Forrest uit de kruising te tikken. Tweede helft Ook in de tweede helft was het AZ dat uit de startblokken schoot. Pavlidis werd met een diepe bal over linkerkant weggestuurd en bediende na een mislukte voorzet de inlopende Thijs Oosting. Hij kon de bal echter niet drukken waardoor de bal hoog achter het doel verdween. Tekst gaat verder onder foto

Celtic-fans voorafgaand aan de wedstrijd tijdens het clublied 'You'll never walk alone'

Maar net als in de eerste helft kwamen de Schotten niet veel later wel tot scoren. Na een matige opbouwende pass van Timo Letschert kreeg AZ de bal niet goed weg en dat bracht James Forrest in scoringspositie. Zijn schot uit de draai werd van richting veranderd en rolde vervolgens over de doellijn. AZ probeerde daarna nog wel initiatief te nemen maar dat resulteerde niet in grote kansen. Vijf minuten voor het einde was het Celtic dat nog een grote kans kreeg op de 3-0. Na een scrimmage tikte Verhulst de bal tot tweemaal van de doellijn, waarna ook Martins Indi de bal nog eens van de doellijn kopte. Daarmee eindigde de wedstrijd in 2-0. Volgende week donderdag is de return in Alkmaar. Opstelling AZ: Verhulst; Sugawara; Martins Indi, Letschert, Oosting; Koopmeiners, De Wit, Midtsjø (72. Clasie); Gudmundsson (72. Evjen), Pavlidis (80. Poku), Aboukhlal