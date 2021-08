Drie aanhoudingen in Amsterdam voor beroving in Diemen, vuurwapen gevonden

Bij de flat Gravestein in Zuidoost zijn vanavond drie personen aangehouden. Ze zouden te maken hebben gehad met een beroving in Diemen-Zuid.

Agenten vonden tijdens de aanhouding een vuurwapen, meldt een woordvoerster.

De drie zouden eerder op de avond een vrouw hebben beroofd in Diemen-Zuid. De mannen vluchtten er daarna vandoor. Een melder die zicht had op de verdachten vertelde de politie in welke richting ze gingen. Vervolgens konden ze dus bij de flat in Zuidoost worden aangehouden.