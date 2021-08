Ondanks corona gaat Showman's Fair door: "We moeten laten zien dat we er nog zijn"

Waar veel festivals en evenementen vanwege alle coronabeperkingen de stekker eruit hebben getrokken, gaat theaterfestival Showman's Fair wél gewoon door. In de Alkmaarderhout in Alkmaar kunnen mensen drie dagen lang genieten van theater, muziek, dans, cabaret en andere acts.

Showman's Fair is volgens organisator Annemiek Klever dé opening van het culturele seizoen van Alkmaar en omstreken. Het is volgens haar eigenlijk het kleine broertje van de Parade, het rondreizende theaterfestival dat vooral grote steden aandoet. "We geven artiesten een podium om in een korte act te laten zien wat ze in huis hebben. Een voorstelling hoeft niet af te zijn. Het idee is juist dat ze bij ons kunnen ontdekken wat wel en wat niet werkt."

Statement

In tegenstelling tot de Parade gaat Showman's Fair wel door. "Ik geloof dat als je hoop houdt en er met z'n allen voor gaat, je ook een statement kunt maken. We zijn er nog en we laten ons zien. Er is een honger naar cultuur, mensen willen elkaar weer ontmoeten. Dit is een kleinschalig evenement waarbij de bezoeker dicht op de huid van de artiest kan zitten."

Een van die artiesten is John Kessels uit Alkmaar. Hij staat met zijn voorstelling Circus Montini tijdens de familiedag op zondag op het programma. Na anderhalf jaar staat hij eindelijk weer eens op het podium. "Ik heb het zo ontzettend gemist. Het is leuk om je publiek live te zien genieten. Dat werkt niet met een cameraatje via Zoom."

