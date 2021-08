'Organisatie zet streep door Amsterdamse wielerrondes'

Dat betekent dus dat de wielerrondes in de Orteliusstraat (4 september) en de Westerstraat (11 september) niet door kunnen gaan. Ook de geplande Sprint van de Zuidas gaat niet door.

De wielerrondes zijn bedoeld als publieksevenementen, waarbij de toegang gratis is. Vanwege de coronamaatregelen zouden dit jaar alle bezoekers moeten worden geregistreerd en kaartverkoop noodzakelijk zijn geweest. Dat ziet de organisatie niet zitten.

De wielerrondes waren in de eerste helft van de vorige eeuw populair in verschillende Amsterdamse buurten, maar nadat ze door de gemeente in 1956 aan banden werden gelegd verdwenen ze snel. De Ronde van de Orteliusstraat keerde in 2017 terug, de wedstrijd in de Westerstraat in 2019.

Mogelijk vinden de races nog wel zonder publiek plaats, maar dat staat nog niet vast.