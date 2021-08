Google hoeft gewiste video van Wybren van Haga niet terug te plaatsen op Youtube

Google hoeft een verwijderde video van Tweede Kamerlid Wybren van Haga niet terug te plaatsen op Youtube. De Haarlemmer had dat geëist, maar de Amsterdamse voorzieningenrechter heeft vandaag bepaald dat dat niet nodig is.

Het Kamerlid en internetkanaal Blckbx zagen twee video's verwijderd worden van Youtube. De eerste video betrof een discussie tussen Van Haga en RIVM-directeur Jaap van Dissel tijdens een technische briefing in de Tweede Kamer. De tweede video betrof een interview met Van Haga door Blckbx.

In beide video’s liet Van Haga zich kritisch uit over de coronamaatregelen. Youtube haalde ze weg, omdat ze in strijd waren met het covid-beleid van het platform. Dat beleid is erop gericht de verspreiding van onjuiste informatie over het coronavirus tegen te gaan.

Verplicht

Hierop spanden Van Haga en Blckbx een kort geding aan. Enkele dagen voor het kort geding keerde Youtube enigszins op zijn schreden terug en werd de video over de briefing in de Tweede Kamer teruggeplaatst. De tweede video bleef offline. Van Haga en Blckbx eisten dat Google zou worden verplicht de interviewvideo ook terug te plaatsen.

De voorzieningenrechter wijst deze eis af. De reden daarvoor is onder meer dat Van Haga en Blckbx met het aanmaken van een account op Youtube zelf akkoord zijn gegaan met de bepalingen van het platform, waaronder het covid-beleid. De rechter oordeelt dat Google terecht heeft besloten dat de interviewvideo het eigen covid-beleid schond.

Kinderen geen corona

Zo werden de bepalingen over mondkapjes en de vergelijking met griep overtreden, evenals de bepaling die verbiedt te beweren dat vaccins het risico op corona niet verkleinen en de bepaling die verbiedt te beweren dat kinderen geen corona kunnen krijgen.

De voorzieningenrechter oordeelt ook dat het verwijderen van de interviewvideo niet in strijd is met het recht op vrijheid van meningsuiting. Youtube is eigendom van Google en het bedrijf mag zelf bepalen welke regels er gelden op het platform. Het eigendomsrecht van Google geldt dus als een legitieme beperking van de vrijheid van meningsuiting van anderen.