Buiten is het 17 graden, maar zanger Rob Zorn scoort 'bloedhete' zomerhit

Terwijl de zomer maar niet wil doorbreken in Nederland, heeft de Haarlemse zanger Rob Zorn een 'bloedhete' zomerhit te pakken. Zijn nummer 'Bloedje bloedje heet' is al meer dan 200.000 keer beluisterd op Spotify en vindt zelfs internationaal zijn weg.

"Vanuit Willemstad in Curaçao, Sicilië of Spanje, van overal ter wereld sturen mensen, die ik helemaal niet ken, video's dat ze meezingen. Dat maakt mij echt zo trots als een pauw. Ik denk dat de vrolijke melodie het een ontzettend leuk nummer maakt."

"Mijn single staat in de RADIONL Top 30 op plek 9, in de lijst van Oranje TV sta ik op plek 5 en bij een Brabantse piratenzender staat mijn liedje op nummer 1. Ik vind het echt ontzettend leuk dat ik overal gedraaid word. Hier maak je uiteindelijk een single voor."

Het is voor Rob Zorn, die al sinds 1986 het Nederlandse levenslied vertolkt, wel een beetje gek. Vanuit zijn woonboot ziet hij een grijs wolkendek overtrekken, maar zijn zomerhit staat hoog in verschillende lijstjes.

Dat het nummer wordt opgepikt door verschillende lijstjes mag een klein wonder heten. "Bij RADIONL verkopen ze verschillende pakketten waarmee je kan bepalen hoe vaak jouw nummer gedraaid wordt en of je een interview krijgt op de radio", vertelt Rob. "Maar ik ben nog een van de oude stempel en doe daar niet aan mee. Dat maakt mijn single eigenlijk een heel spontane hit."

Door corona en een hernia heeft de zanger de afgelopen twee jaar thuisgezeten. "Ik zit al jaren op de bank en nu ik een hit heb, kan ik nog steeds niet optreden. Maar we blijven gewoon positief. Als de corona en de hernia straks achter de rug zijn, gaan we weer gewoon optreden. Daar heb ik echt zin in."