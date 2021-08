Montessorischool Hoorn beklad met ‘Taliban’: "Wat moet dat op een basisschool?"

De Montessorischool in Hoorn is vannacht beklad met het woord 'Taliban'. Rond de lunch vanmiddag kwamen de leerkrachten op school en zagen het enorme woord op de zijkant van het gebouw staan. "We hebben een heel gemêleerd publiek, dus ik weet niet waar het op slaat", laat een leerkracht van de school verbaasd weten.

'Taliban' gespoten op de zijkant van de Montessorischool in Hoorn

De leerkrachten zijn wel aangeslagen. "Er zit wel eens graffiti op de rolluiken. Maar zo extreem hebben we het nog nooit gehad. Het is gewoon over het hele klaslokaal. We vinden dit wel heftig , ja", zegt de leerkracht. Kinderen die naast de school op het veldje aan het voetballen waren, hadden geen goed woord over voor de actie. "Ik vind het wel een beetje disrespectvol voor die school", zei een 12-jarige jongen. " De directie is momenteel in gesprek met de wijkagent over een eventuele aangifte. Daarnaast is de school druk op zoek naar een bedrijf, die de graffiti-vervuiling kan schoonmaken voordat de school maandag weer start. Zie de reactie van de kinderen hieronder:

Jeugd die tegenover de school voetbalde had geen goed woord over voor de actie. - NH Nieuws