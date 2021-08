Staatsliedenbuurt rouwt om Z!-krantverkoper Ali: "Was altijd in voor een grappie"

De Staatsliedenbuurt in Amsterdam is in rouw vanwege de plotselinge dood van Ali Delici, de geliefde verkoper van daklozenkrant Z!. Bij de vestiging van Dirk van de Broek aan de Tweede Nassaustraat, de plek waar hij altijd stond, is een gedenkplaatsje ingericht.

Delici overleed afgelopen vrijdag aan de gevolgen van een hartaanval. De straatkrantverkoper was erg geliefd in zijn buurt, blijkt wel uit de reacties op zijn overlijden. "Ik vind het verschrikkelijk, vind het heel erg. Een lieve man. Paste altijd op de hondjes van iedereen", reageert een vrouw als ze langs de gedenkplaats loopt. "Hij kreeg altijd wat van me met de kerst enzo. Ik vind het heel zielig en naar. Ik schrik er van."

Een andere voorbijganger reageert eveneens aangedaan op het trieste nieuws. "Hij was altijd vriendelijk, zei altijd gedag. Dat is iets wat je de laatste tijd vaak mist, dat mensen sociaal zijn en even een babbeltje met je maken. Hij was altijd in voor een grappie. Ik sta er echt van te kijken."