Hans van Mierlo-brug in centrum van Amsterdam onthuld door familie

Het gaat om de brug over de Herengracht die de Blauwburgwal met de Herenstraat verbindt. D66 had de naamswijziging voorgesteld.

De brug ligt vlakbij de voormalige woning van Van Mierlo. "Ik denk dat hij het heel leuk vindt", zei zijn dochter, Stanja van Mierlo, vanmiddag. "Dat het dit bruggetje is geworden en niet een ander bruggetje."

De omgeving is bekend van de D66-reclamespot van regisseur Leen Timp, die in 1967 uitgezonden werd. "Dus het is een eerbetoon van Amsterdam aan Hans, maar ook op de plek die daar het allermeest voor in aanmerking komt", concludeerde Gerrit Jan Wolffensperger, oud-fractievoorzitter van D66.

Van Mierlo was tijdens zijn politieke carrière onder andere minister van Defensie, minister van Buitenlandse Zaken en vicepremier. Hij overleed in 2010. Als hij nog geleefd zou hebben, zou hij vandaag 90 jaar oud zijn geworden.