Jongen (14) voor rechter om aanval met kapmes op schoolplein Hoofddorp

Het Openbaar Ministerie (OM) verdenkt een 14-jarige jongen uit Hoofddorp van poging tot moord op het schoolplein van praktijkschool De Linie in het dorp. Bij het steekincident op 17 mei aan de Hoofdweg raakte het slachtoffer zwaargewond. De verdachte verschijnt vandaag in een pro-formazitting voor de rechtbank in Alkmaar.

De verdachte zou met een kapmes (of machete) stekende en hakkende bewegingen richting het hoofd en het lichaam van het slachtoffer hebben gemaakt.

Meerdere vingers verloren

Bij het beschermen van zijn hoofd en lichaam werd het slachtoffer wel geraakt op z'n hand, waardoor hij meerdere vingers verloor.

De 14-jarige verdachte komt vandaag in een pro-forma zitting voor de rechtbank in Alkmaar. De rechter beslist onder andere over de voorlopige hechtenis van de verdachte. De zaak is vanwege de jonge leeftijd achter gesloten deuren.