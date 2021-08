Buschauffeur bezorgt 10-jarige Chris uit Koedijk 'dag van zijn leven'

De drie vrienden hebben deze week nog schoolvakantie en vermaakten zich door het televisieprogramma Jachtseizoen na te spelen. "Dat is een spel waarbij verschillende teams 'op de vlucht' zijn en zichzelf moeten verstoppen voor mensen die hen achterna zitten", vertelt Chris. "Wij deden alsof we in dat programma zaten en vroegen aan de chauffeuse of we daarom gratis met haar mee mochten."

Dat mocht, en dat leverde de drie een heel avontuur op. "We vonden het heel leuk! En ook wel spannend, omdat we nog niet wisten waar we naartoe gingen." De reis bleek naar het centrum van Alkmaar te gaan. "Dat vond ik het mooiste", aldus Chris. "Dat we zo ver gingen. Met mijn ouders ga ik ook wel naar de stad, maar nooit met de bus."

Onbetaalbaar

Met de chauffeur maakten de vrienden de afspraak onderweg niet uit te stappen, zodat ze ook weer netjes werden thuisgebracht. Olaf Bonny, de vader van Chris, vertelt: "Ze zijn ruim anderhalf uur onderweg geweest en vonden het machtig mooi. Het mooiste vond hij volgens mij dat ze nog verder dan het station gingen. En vanuit de bus is het uitzicht toch anders."

De ouders van Chris schrokken eerst wel een beetje toen hun zoon het nieuws thuis vertelde: “Hij zei: papa, ik ben met een mevrouw met een bus mee geweest. Toen keek ik hem met grote ogen aan." Na wat doorvragen kwam hij erachter dat het om de lijnbus ging. "Toen vond ik het prima. Het is iets heel simpels, maar voor die kinderen is het onbetaalbaar. Ik vind het heel leuk dat dit kan en gebeurt."

Om de chauffeur te bedanken plaatste Olaf een berichtje in de Facebook-groep 'Je bent Koedijker als...' "Iedereen reageert met hartjes, lachende gezichten en warme woorden. En voor de dame in kwestie: ik hoop dat ze weet dat ze deze kinderen echt een werelddag bezorgd heeft. Ik hoop dat Connexxion het ook kan waarderen. Hulde voor haar."