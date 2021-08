Balen voor AZ-fans: wedstrijd tegen Celtic alleen tegen betaling te zien

AZ-supporters die vanavond vanuit huis het Europa League duel tegen Celtic willen kijken, kunnen dat alleen tegen betaling doen. De belangrijke kwalificatie wedstrijd van de Alkmaarders is niet via een Nederlandse televisiezender te volgen.

Dat komt omdat de uitzendrechten voor duels in de voorronde van de Europa League en Conference League in handen zijn van de thuisspelende club. In dit geval dus Celtic. Zij besloten de wedstrijd zelf online aan te bieden voor 11.72 euro.

Vanavond om 20.45 uur is de eerste wedstrijd van het tweeluik tussen AZ en Celtic. Als AZ erin slaagt de Schotse ploeg uit te schakelen, plaatst het zich voor de groepsfase van de Europa League. Bij een nederlaag moeten de Alkmaarders het doen met deelname aan de Conference League.

Via deze link kun je vanavond de wedstrijd volgen. Kosten zijn dus 9,99 pond, oftewel 11,72 euro.