Watermonsters vangen in 't Gooi: zo kun je onderzoeken hoe schoon het water is

Een hoop mensen zaten de afgelopen weken op hun knietjes aan de waterkant om te kijken hoe schoon het water in de buurt is. Allemaal voor het onderzoek 'Vang de watermonsters' dat de waterkwaliteit van kleine wateren in beeld brengt.

In Nederland monitort de overheid alleen de waterkwaliteit van de grote wateren. Dus over de sloten en plassen in de buurt is weinig bekend. Het onderzoek 'Vang de Watermonsters' probeert hier verandering in te brengen.

Vorige onderzoeken lieten zien dat het op een groot aantal plekken nog niet goed gaat met de kwaliteit van kleine oppervlaktewateren in Nederland. In 80 procent van de gevallen is de kwaliteit van de wateren matig of slecht. Dat komt vooral door mest en bestrijdingsmiddelen vanuit de landbouw en stoffen die al dan niet via het riool in het milieu komen, zoals bijvoorbeeld medicijnresten en frituurvet.

Met de resultaten van het onderzoek worden plekken met slechte waterkwaliteit verder onderzocht en aangepakt.

NH Gooi ging samen met kinderen Hilde en Teun en hun moeder de waterkwaliteit van de Oude Haven in Hilversum onderzoeken: