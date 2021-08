Grotendeels droog weekend op komst

Na een wisselvallige week met afwisselend zon en regen, ziet het er komend weekend rooskleuriger uit. Vandaag en morgen blijven wolken het weerbeeld bepalen, beter weer volgt in het weekend.

Na het weekend keert het wisselvallige weer van deze week terug met wolken, regen en zon. De temperatuur lijkt onder de 25 graden te blijven. Door het wisselvallige weer is de zon veel minder sterk dan in juni en juli. Maar als de zon overdag schijnt, is insmeren nog steeds belangrijk.