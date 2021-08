Koopmeiners is klaar om te spelen tegen Celtic, maar Jansen geeft niks prijs

Jansen gaf aan dat een aantal posities mogelijk anders ingevuld gaan worden. Ook een 5-3-2-formatie sluit hij niet uit. Aanvaller Jesper Karlsson ontbreekt sowieso vanwege een schorsing. "Ik ga mogelijk een aantal andere keuzes maken", zegt de AZ-trainer. "Maar het zou bijzonder zijn als de situatie van Koopmeiners en Midtsjø (nog niet helemaal fit, red.) na twee dagen opeens anders is. Op doel kies ik in ieder geval voor Hobie Verhulst, omdat we onze nieuwe keeper Peter Vindahl meer tijd willen geven om te wennen aan AZ."

Op de persconferentie in Glasgow werd Koopmeiners gevraagd naar zijn huidige situatie bij AZ. Tegen RKC Waalwijk deed hij maar een half uurtje mee. "Ik ben gefocust op de club. Ik ben honderd procent gefocust op de wedstrijd van morgen. Dat ik op bank zat is niet iets wat een hoofdrol moet spelen. We moeten goed voor de dag komen tegen Celtic en ik ben klaar om te spelen."

Koopmeiners kijkt uit naar de sfeer in het stadion. "Ongelofelijk om voor hen te spelen. Daar ga ik echt van genieten. Maar we komen om te voetballen en we spelen altijd om te winnen. Daar gaan we morgen ook voor."

Hogere aanzien van de Europa League

Tot slot gaf Jansen aan wat het verschil is tussen de Europa League en de Conference League. "Dit is een ander toernooi met een hoger aanzien. We spelen in de Europa League tegen betere tegenstanders en grotere clubs. We gaan er dus echt voor om de groepsfase te halen door Celtic over twee duels te verslaan."

Celtic verloor in de voorronde van de Champions League van FC Midtjylland. Een ronde later werden de Denen uitgeschakeld door PSV. In de Schotse competitie heeft Celtic drie punten na twee wedstrijden.