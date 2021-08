Amsterdam NL V Rouwstoet met bakfiets in Haarlemmerbuurt voor overleden vrijwilliger kledingwinkel

De Haarlemmerbuurt nam vanmiddag afscheid van Amsterdammer John Guthrie. Hij was ruim zeventien jaar vrijwilliger in een winkel voor tweedehands kleding in de Haarlemmerstraat. Daar was hij vrijwel elke dag aan het werk.

Guthrie was geliefd bij de klanten van de winkel en buurtbewoners. "Hij hielp je zoeken. Het waren altijd prachtige prijsjes, je kreeg altijd iets gratis van hem, als je een halfjaar later weer bij hem binnen kwam dan wist hij nog hoe je kat heette en hoe je moeder heette en wat voor kleren je kinderen leuk vinden", vertelt Ingrid Kelderman, die werkt bij de Volksbond en goed met hem bevriend was.

Haarlemmerbuurt neemt afscheid van John Guthrie

De uit Engeland afkomstige Guthrie was jarenlang dakloos, maar had sinds korte tijd een eigen woning. Hij overleed een week geleden aan kanker. Hij is vanmiddag in een bakfiets vanaf de winkel naar de Nassaukerk gebracht, waar een dienst plaatsvond. Zeker honderd buurtbewoners, vrienden en bekenden liepen met de stoet mee. "Ik dacht steeds toen we hier naartoe gingen, hij moest eens weten", zei kunstschilder Ans Markus, die regelmatig in de winkel kwam om kleding te doneren. "Zoveel mensen. Maar het was ook wel een man die het verdiende."

Quote "Het was een man zonder horloge, zonder telefoon en heel lang zonder bankrekening" Roel Piera, Stichting Het Koffiehuis Amsterdam

Roel Piera van Stichting Het Koffiehuis Amsterdam zei dat een afscheid met een rouwauto niet bij Guthrie gepast zou hebben. "Dat zagen we niet zo voor ons. Het was een man zonder horloge, zonder telefoon, heel lang zonder bankrekening. En hij hield heel erg van fietsen." De winkel gaat, dankzij de inzet van de andere vrijwilligers, door. Guthrie was daar blij mee. Kelderman: "Zelfs op zijn sterfbed vertelde hij hoe het verder moest met de winkel. Of we het concept alsjeblieft willen houden zoals het is. Simpel, toegankelijk. Gewoon zoals hij het heeft gecreëerd."