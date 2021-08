Ondernemer is terugkerende blauwalg in Veerplas zat: "Mensen blijven weg"

De waterkwaliteit van de Veerplas in Haarlem-Oost moet worden verbeterd. Dat vindt horecaondernemer Merel Janssen. Haar restaurant ligt naast het populaire zwemmeertje, maar door de blauwalg in het water blijven de bezoekers weg.

Sinds 29 juli zit er volgens zwemwater.nl, de officiële website waar de kwaliteit van het natuurwater wordt bijgehouden, blauwalg in de Veerplas. De bacteriën veroorzaken huidirritatie, maar kunnen ook leiden tot ernstigere klachten als diarree en overgeven.

En dat merkt Janssen altijd gelijk in de bezoekersaantallen. "Ik zit hier nu zes jaar, en iedere zomer is het weer raak", vertelt ze. "En daardoor is mijn terras leger dan normaal. Mensen zijn dan toch bang om hier te komen en blijven weg. Bovendien is de website van zwemwater niet altijd up-to-date, zeker met dit weer."

Janssen vindt niet alleen voor zichzelf dat er wat gedaan moet worden aan het vieze water. "Tuurlijk heb ik er profijt van", geeft ze toe. "Maar ik vind het ook een verplichting naar de burgers toe."

"De gemeente zou er meer aandacht aan moeten besteden. We hebben zo'n mooie recreatieplas aan de rand van de stad en in het Spaarne mogen we niet zwemmen. Waar moeten we dan heen?"

