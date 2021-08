Kinderen timmeren hun eigen 'regenboogdorp': "Prettig dat ze er even uit zijn"

Het horen vergaat je bijna als je het nieuwe 'dorp' in het Koogerpark inloopt. 125 kinderen timmeren er op los en bouwen samen verschillende hutten. Het is een vaste traditie in het park in Koog aan de Zaan aan het einde van de zomervakantie. Dit jaar wordt er een 'regenboogdorp' neergezet.

Kinderen timmeren hun eigen dorp in het Koogerpark - NH Nieuws

"Dat is onder het motto: 'hier kan je zijn wie je bent', zegt organisator Menno de Haas. "Iedereen is hier gelijk en zo hoort het ook, niet alleen in dit dorp. Je merkt dat de kinderen er niet super mee bezig zijn, maar we willen het wel uitdragen." Familie Al vijftien jaar lang is De Haas onderdeel van het huttenbouwen in Koog aan de Zaan. Het is ook een familieding geworden: iedereen helpt mee. De kinderen bouwden eerst zelf mee, dat ging naadloos over in de begeleiding. "Dat wordt ook wel van je verwacht hier", lacht Liv. Julia voegt toe: "Het is technisch gezien wel optioneel, maar zo voelt het niet helemaal, haha. Ik doe het al elf jaar. Het is supergezellig altijd."

Liv en Julia, begeleiders huttenbouw NH Nieuws

Organisator huttenbouw Menno de Haas NH Nieuws Volgende

Kijkend naar de kinderen zegt Menno de Haas: "Sociaal is het ook belangrijk. We werken met best grote teams, minimaal 10 kinderen per hut. Dat vraagt wat van kinderen, het is belangrijk dat ze dat meekrijgen. We horen het ook van de ouders dat het erg prettig is dat ze er even uit zijn en wat doen. Er zijn er die zo van de computer vandaan komen." Hij sluit af: "Ik kijk altijd uit naar deze week: hier vier ik vakantie. Wat ik het leukste vind? Het eind van de week, als ik al die kinderen zie die een topweek hebben gehad."