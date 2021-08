Aantal coronabesmettingen in 't Gooi iets toegenomen: 241 nieuwe positieve tests

Het aantal mensen in 't Gooi dat afgelopen week positief is getest op het coronavirus is iets toegenomen: in totaal gaat het om 241 nieuwe besmettingen. Zo'n vijftig meer dan vorige week. De stijging is in Hilversum het grootst, daar werden deze week 70 mensen positief getest, tegen 48 een week eerder. Dat blijkt uit cijfers van het RIVM, die NH Nieuws met hulp van LocalFocus inzichtelijk heeft gemaakt.

Adobe Stock

In Laren, Weesp en Wijdemeren dalen de cijfers juist licht. De afgelopen week werden in Laren per 100.000 inwoners 186,2 mensen positief getest op het virus. Dat komt neer op 21 mensen, vergeleken met 23 mensen een week geleden. In Weesp zijn er 7 mensen minder positief getest dan vorige week. In Blaricum zijn de cijfers minder rooskleurig dan een week eerder. Afgelopen week zijn er per 100.000 inwoners 182 mensen positief getest. Dat komt neer op 21 mensen met een coronabesmetting, vergeleken met 11 mensen een week eerder.

Nieuwe ziekenhuisopname Afgelopen week werden er vier mensen met coronaklachten opgenomen in het ziekenhuis. Dat was er een week geleden nog één. Deze week zijn er in totaal drie personen overleden aan de gevolgen van de infectie.