Aantal positieve testen is bijna gehalveerd

De afgelopen twee weken zijn 266 personen in de IJmond weken positief getest op corona. In de periode van twee weken daarvoor was dat nog bijna het dubbele. Toen testten 467 mensen positief. Eén inwoner van de gemeente Velsen is opgenomen in het ziekenhuis.

Het aantal geregistreerde besmettingen gaat snel naar beneden. In de periode van 7 tot 20 juli testten in totaal 1.239 mensen positief op corona in de gemeenten Uitgeest, Heemskerk, Beverwijk en Velsen.

De kleinste gemeente van de IJmond heeft in de laatste twee weken ook het laagste aantal geregistreerde besmettingen: in Uitgeest testten 29 inwoners positief. Omgerekend zijn dat er 190,3 per 100.000 inwoners.

Daarmee heeft Uitgeest niet de beste score: relatief gezien doet Heemskerk het het best: 44 mensen daar testten positief, oftewel 112,3 positieve testen per 100.000 inwoners.

Tekst gaat verder onder het kaartje.