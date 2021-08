Zoektocht is gestopt, maar Kustwacht blijft uitkijken naar overboord geslagen man

De zoektocht naar de gistermiddag bij Texel van een cruiseschip overboord geslagen man mag dan zijn gestopt, de Kustwacht blijft wel uitkijken naar het slachtoffer. "Als onze medewerkers met de vaartuigen op patrouille zijn, vragen we ze te blijven letten op mogelijk een drijvend lichaam", zegt woordvoerder Ron Corstanje.

Toch is de kans vrij klein dat de man nog wordt gevonden. "Het zou echt een toevalstreffer zijn", zegt Corstanje. "Hij ligt waarschijnlijk onder water en kan door de stroming zijn meegenomen naar een andere plek. En zelfs als het lichaam eventueel komt bovendrijven, dan nog zou het bijzonder zijn als het wordt gevonden in de uitgestrekte Noordzee."

Het gebeurt regelmatig dat iemand overboord slaat, maar dat het op een cruiseschip gebeurt is wel zeldzaam. Corstanje: "Meestal gaat het om bijvoorbeeld koopvaardijschepen en binnenvaartschepen." Dat de man - een tachtiger - aan boord is geweest van het schip is overigens zeker. "De oorzaak van zijn vermissing wordt nu onderzocht."

Het zou kunnen dat het lichaam de komende tijd ergens aanspoelt, al hoeft dat helemaal niet aan de Nederlandse kust te zijn. "Dat kan ook voor de kust van Denemarken zijn."