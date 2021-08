21-jarige dode man Prinsen Bolwerk niet door misdrijf om het leven gekomen

De 21-jarige man die gisterochtend vroeg dood werd gevonden in het Prinsen Bolwerk in Haarlem, is niet door een misdrijf om het leven gekomen. Dat blijkt uit onderzoek van de politie.

Gisterochtend was de omgeving van het park langere tijd afgezet voor onderzoek na de vondst van het lichaam van de man. Zojuist heeft de politie via Twitter laten weten dat het onderzoek is afgerond en een misdrijf is uitgesloten.