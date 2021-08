Man (34) uit Hoorn veroordeeld voor mishandeling en bedreiging van zorgverleners

Een 34-jarige man uit Hoorn, die in januari meerdere zorgverleners mishandelde en bedreigde, is vandaag door de politierechter op Schiphol veroordeeld tot twee maanden voorwaardelijke gevangenisstraf. Ook moet hij zijn behandeling voortzetten in een forensisch psychiatrische kliniek (FPK). Volgens de rechter kwam uit zijn dossier naar voren dat zijn gedrag voortkwam uit een psychotische toestand.

De 34-jarige man uit Hoorn zit momenteel in een forensisch psychiatrische kliniek (FPK). Dat is een instelling die behandelingen biedt aan mensen met een psychiatrische stoornis en zich schuldig maken aan grensoverschrijdend gedrag.

Hij stond vandaag terecht voor verschillende mishandelingen, bedreigingen en beledigingen. Zo zou hij een medewerker van GGZ Noord-Holland Noord bij haar hoofd hebben gepakt en aan haar haren hebben getrokken. Twee andere medewerkers zijn met de dood bedreigd. Dat laatste overkwam ook een verpleegkundige van het VU Medisch Centrum. Twee groepsleiders van de FPK zijn door de man in hun gezicht gespuugd.

Miscommunicatie

Zelf was de man uit Hoorn vandaag niet aanwezig in de rechtszaal bij de Amsterdamse luchthaven. Door een miscommunicatie was het transport naar de rechtbank niet geregeld. Uiteindelijk werd een skype-verbinding opgezet tussen de FPK en de rechtszaal, zodat de man toch aanwezig kon zijn. Hij werd bijgestaan door zijn psycholoog. Hij oogde rustig en meegaand, maar zei zelf niet veel. Volgens zijn advocaat gebruikt hij zware medicatie en was het de vraag of alles wel goed bij hem binnenkomt.

Feiten voldoende bewezen

De rechter vond de feiten voldoende bewezen, maar bekeek ook in hoeverre deze gebeurtenissen de man kon worden aangerekend. “De psychische voorgeschiedenis en de huidige gesteldheid van de man laten zien dat er is sprake van zware psychiatrische problematiek en het is duidelijk dat een deel voortkomt uit deze stoornis.”

Dat beaamde ook de officier van justitie: “We hebben gekeken vanuit het strafrecht, hoe we de situatie beter kunnen maken. De oplossing is de FPK. Daar is hij nu. De insteek van het Openbaar Ministerie is om te kijken wat er nu nodig is voor meneer en maatschappij aan zorg. Hij heeft een ander beveiligingsniveau nodig.”

Toch straf

Toch moest er volgens de rechter wel een straf volgen. “Deze feiten trekken een enorme wissel op de mensen in deze sector. Het is zwaar werk en je moet het ook gewoon kunnen uitvoeren. Dit gaat alle grenzen te buiten.”

De officier van justitie eiste een voorwaardelijke gevangenisstraf van twee maanden en een voortzetting van zijn behandeling in de FPK, waar hij nu zit, voor maximaal een jaar. Daarbij werden nog aanvullende voorwaarden gesteld. Zo krijgt hij na die periode verdere ambulante behandeling en gaat hij naar begeleid wonen. De rechter nam deze eis over. Toen de man door de rechter werd gevraagd wat zijn reactie hierop was, zei hij: “Het zij zo.”

Agressie en ongewenst gedrag

Ongewenst en agressief gedrag tegen medewerkers in de geestelijke gezondheidszorg komt regelmatig voor, blijkt uit onderzoek van Ipsos. In dit onderzoek gaf 82 procent van de ondervraagde GGZ-medewerkers aan dat zij tussen februari 2020 en februari 2021 te maken hadden gehad met ongewenst en agressief gedrag.

Daarbij kreeg 48 procent van de ondervraagde medewerkers te maken met agressie of ongewenst gedrag van familie, vrienden of bezoekers van cliënten. Het ging dan vooral om verbale agressie. Bij GGZ-medewerkers die met fysieke agressie te maken kregen, gaf iets meer dan de helft aan (54 procent) dat deze agressie tegen henzelf gericht was.

Ontoerekeningsvatbaar

Volgens Niek Kuijper, woordvoerder van GGZ Noord-Holland Noord, wordt geweld in de zorg nooit geaccepteerd. "Het kan zijn dat mensen ontoerekeningsvatbaar zijn, maar geweld kan nooit goedgekeurd worden. We accepteren dat niet zonder meer. Als er geweld is, dan kan er aangifte gedaan worden. Dan is het aan de rechter om te kijken of iemand ontoerekeningsvatbaar is."

"Het is heel lang zo geweest dat personeel dacht dat het erbij hoorde. Maar bedreigd worden of bespuugd... Geweld moet afgekeurd worden. Dat is ook een signaal waar we naartoe streven. Mensen kunnen uit evenwicht zijn, maar geweld hoort daar niet bij. Ook niet als je ziek bent", aldus Kuijper.