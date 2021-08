Bewakers met tiewraps vastgebonden bij overval edelmetaalbedrijf in Noord

De verdachten komen uit België en Frankrijk. Drie van hen zijn 43 jaar, de anderen zijn 42, 38 en 24 jaar. Twee van hen raakten bij de klopjacht gewond. Ze worden allemaal verdacht van betrokkenheid bij de gewelddadige overval.

De zeer gewelddadige overval gebeurde in de middag van 19 mei aan de Meeuwenlaan in Noord. Een groep mannen drong het pand van Schöne Edelmetaal binnen en bedreigde het aanwezige personeel en de bewakers van waardetransporteur Brinks.

Met tiewraps vastgebonden

Binnen de muren van het bedrijf stond een waardetransportauto klaar om waardevolle edelmetalen te vervoeren. Naar nu blijkt werden de bewakers en het aanwezige personeel door de daders met tiewraps vastgebonden, terwijl de buit werd ingeladen in een aantal auto's waarmee de daders waren aan komen rijden.

Buiten het complex werd op de openbare weg door een van de daders met een automatisch vuurwapen in de lucht geschoten. Uiteindelijk gingen de mannen er met de buit, die naar verluidt miljoenen aan goud en diamanten zou bedragen, in drie auto's vandoor.

Wildwest-achtervolging

Wat volgde was een wildwest-achtervolging vanuit Noord richting Broek in Waterland. Tijdens die achtervolging werd er door overvallers met automatische wapens op de politie geschoten. Agenten beantwoordden dat door terug te schieten.

De overval eindigde na een klopjacht in een weiland in Broek in Waterland, waarbij ook een auto in brand vloog. Bij een vuurgevecht in het weiland werd een 47-jarige Fransman door de politie doodgeschoten, zes anderen werden opgepakt. De politie zei er eerder van uit te gaan dat de hele buit is teruggevonden.