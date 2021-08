Ploeteren en creatief bezig zijn in de tuin: tuinontwerper Rebekka start kindertuinclub

'Wat kunnen we deze week doen in de tuin?' Dat is de wekelijks terugkerende vraag van de Kindertuinclub uit Wogmeer. Iedere zaterdagochtend staat een groep kinderen met kaplaarzen en schoffels klaar in de tuin. Met de Kindertuinclub leren ze van groendocent en tuinontwerper Rebekka van Straalen over het onderhouden van een tuin.

Daarmee onstond het idee van een soort eigen klasje voor kinderen van de basisschoolleeftijd. Rebekka wil haar kennis over alles wat groeit en bloeit overdragen aan leerlingen. "Eieren komen immers niet uit de supermarkt", vertelt ze in gesprek met Rob de Greeuw op WEEFF Radio.

Bij regio-omroep WEEFF vertelt Rebekka op de radio over haar onlangs gestarte kindertuinclub. "Ik heb zes jaar lang als groendocent bij het Clusius College gewerkt", vertelt ze. "In januari ben ik gestopt, maar ik merkte dat ik het lesgeven miste."

In haar werk als groendocent op een school was Rebekka gebonden aan een curriculum, waarin bepaalde theorie voorbij komt ter voorbereiding van het examen. Ze heeft nu de vrijheid om vooral in de praktijk aan de slag te gaan met de kindertuinclub.

Wat er in de praktijk gaat gebeuren, laat ze echter over aan de tuinclub. Iedere zaterdagochtend verzamelen ze in een tuin in Wogmeer. "Elke keer vraag ik ze: wat zullen we gaan doen? En dan zijn er zoveel opties, daar verbaas ik mij over", aldus Rebekka. "Als we willen gaan schoffelen, kunnen we dat doen. We kunnen spitten, oogsten - er is zoveel te doen."

Kinderen kunnen zich nog aanmelden bij Rebekka, want bij meer animo volgen er ook meerdere tuinclubs.