De 'Halve van Haarlem' opnieuw uitgesteld, wandeltocht gaat wel door

Onder de huidige maatregelen is het volgens de organisatie ook dit jaar onmogelijk om de populaire halve marathon te organiseren. "Er mogen maar 750 deelnemers meedoen en het publiek moet op anderhalve meter afstand van elkaar staan. Normaal doen er 4.500 hardlopers mee, het wordt voor ons op deze manier financieel niet haalbaar. Bovendien willen we langs de route niet als agent op gaan treden, dat moet je niet willen", aldus Milanne Theunissen, projectmanager bij de Halve van Haarlem.

Op 20 september komt het kabinet met mogelijke versoepelingen, maar dat komt voor de Halve van Haarlem te laat. "We kunnen niet een week voor het evenement ineens alles optuigen. Dat had nu al het geval moeten zijn. Deelnemers moeten bijvoorbeeld ook op tijd hun startnummers krijgen", aldus Theunissen. De hardlopers die zich al hadden ingeschreven kunnen een deel van hun startgeld terug vragen. "Het inschrijfgeld minus de administratiekosten. Met die laatste kunnen we de reeds gemaakte kosten enigszins dekken."

Niet hardlopen, wel wandelen

De wandeltocht, de Halve van Haarlem Walk, die op zaterdag 25 september staat gepland, kan wel doorgaan. "Ook daar geldt een maximum van 750 deelnemers, maar dan heb je met minder publiek te maken. Daarnaast is dat evenement minder kostbaar."

Op de vraag of de halve marathon mogelijkerwijs naar aankomende winter of het voorjaar wordt verplaatst, laat Theunissen weten dat dit niet het geval zal zijn. "De Halve van Haarlem vindt altijd plaats in het derde weekend van september en die traditie houden we in ere", zegt Theunissen.