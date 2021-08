Amsterdam NL V Bespuugd en uitgescholden stel heeft anderhalf jaar later nog altijd last van anti-homogeweld

Anderhalf jaar geleden werden Fabio en zijn vriend Daniel gediscrimineerd, bedreigd en bespuugd in de Molukkenstraat in Oost. Ze hoopten dat na een verhuizing uit het stadsdeel het geweld minder zou worden, maar dat viel tegen. Het stel is naar eigen zeggen daarna nog meerdere keren slachtoffer geweest van anti-homogeweld.

Fabio vertelt dat hij inmiddels gewend is geraakt aan anti-homogeweld. "Dat klinkt gek, maar dat is wel zo. Ik ben zelfs uit Oost verhuisd, omdat ik dacht dat ik me dan veiliger zou voelen. Maar na de eerste aanval denk ik dat we nog zes keer zijn aangevallen. Niet alleen in Oost, maar ook bij Amstel, Sloterdijk en in De Pijp." Het stel deed van elk incident aangifte bij de politie, maar is niet blij met wat daar vervolgens mee gebeurde. "Ik voel me nu bijna bezwaard om een aangifte te doen," vertelt Daniel. De politie laat weten dat na elke aangifte de recherche onderzoek heeft gedaan en roept slachtoffers van LHBTI+geweld zich bij de politie te blijven melden.

Daniel verwacht dat dit niet zijn laatste aangifte is geweest. "Ik hoop met de aangiftes een boodschap af te kunnen geven dat de toekomst nog echt werk nodig heeft. We willen het probleem zichtbaar maken", vertelt hij. Fabio zegt zich ondanks de incidenten niet onveilig te voelen op straat. "We zijn wel op de volgende aanval aan het wachten. Maar we zullen nooit stoppen met hand in hand lopen."