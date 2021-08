Stopbussen tussen Sloterdijk en Haarlem wegens kapotte bovenleiding

Tussen station Amsterdam Sloterdijk en Haarlem rijden er geen treinen wegens een kapotte bovenleiding. De NS zet stopbussen in op het traject.

Het treinverkeer moest gisteravond rond 22.30 uur worden stilgelegd door een gestrande trein. Nadere inspectie wees uit dat de bovenleiding op een deel van het traject is beschadigd.

Vannacht is eerst de gestrande trein met een diesellocomotief weggesleept. Daarna is spoorbeheerder ProRail begonnen aan een spoedreparatie, die nog altijd gaande is. Monteurs moeten ruim 150 meter beschadigde bovenleiding vervangen.

De NS verwacht dat het treinverkeer aan het begin van de middag kan worden opgestart en adviseert reizigers de reisplanner te raadplegen.