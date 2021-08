Gemengde gevoelens in Westerkoog na vertrek bedreigd gezin

Verschillende bewoners van de wijk Westerkoog in Koog aan de Zaan reageren opgelucht nu een bedreigd gezin vertrekt . Al sinds februari was het gezin doelwit van verschillende autobranden en explosies. Zaterdag ging er voor de zevende keer een auto in vlammen op. Er klinkt veel medelijden door met het gezin dat vertrekt. "Het voelt een beetje als de omgekeerde wereld."

"Je zit elke keer rechtop in je bed", zegt een vrouw die blij is met het nieuws. Volgens haar hebben tijdens het gesprek tussen bewoners, gemeente en politie op 7 augustus, verschillende bewoners aangedrongen op het vertrek van het gezin.

"Vorige keer stond het hele huis onder de rook en roken we een plasticachtige geur", zegt een buurman leunend tegen de deurstijl. Een vrouw met spelende kinderen vertelt een onveilig gevoel te hebben gehad de afgelopen weken. "Eén keer was er 's nachts een enorme knal. Dat we rechtop in bed zaten van: 'wat is dit?' Dat bleek een vuurwerkbom te zijn. Bizar dat het hier in de wijk gebeurt. Het is anders heel rustig hier."

Camera's

Na verschillende incidenten werden er camera's geplaatst in de wijk. Wat Julliëte Rot van Democratisch Zaanstad betreft, mag er in de toekomst veel sneller en vaker gegrepen worden naar cameratoezicht. "Het valt me op dat er vaak heel moeilijk wordt gedaan over cameratoezicht. Dan worden er argumenten aangehaald als de privacywetgeving. Ik weet ook dat het complex kan zijn, maar op de korte termijn kan het preventief werken."

Ze verwijst naar Poelenburg, waar zich in 2019 een soortgelijke situatie voordeed. De ene na de andere auto vloog daar in brand. "Je ziet dat de gemeente vrij traag reageert en dat er een hoop maatschappelijke onrust over ontstaat. En terecht: je zal er maar wonen en niet de juiste antwoorden hebben, geen zicht over wat er gaat gebeuren en op welke termijn."

Slachtoffer

Locoburgemeester Rita Noordzij benadrukte in de bewonersbrief dat het gezin dat vertrekt zelf ook slachtoffer is van de situatie.

Een voorbijlopende man zegt tegen NH Nieuws dat hij het heel erg vindt voor de bewoners. "Het is toch te triest voor woorden dat die mensen weggeterroriseerd worden?" Hij heeft geen goed woord over voor het optreden van de gemeente en de politie. Volgens hem weet niemand nu precies wat er aan de hand is. Hij pleit voor meer openheid: "Geef een tipje van de sluier. Laat weten wat er aan de hand is, want nu krijg je allemaal verhalen."

"Ik zou er zelf ook niet eens meer willen wonen", zegt een buurvrouw. Een ander zegt het een hele verdrietige situatie te vinden, maar dat ze wel vrede heeft met de situatie. "Want zij zijn slachtoffer, maar wij ook."