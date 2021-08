Met het overlijden van Henk Snip verdwijnt een markante jutter

Meer dan zeventig jaar lang struinde Henk Snip uit Groet de Noordzeekust af, op zoek naar aangespoelde spullen. Hij was een jutter in hart en nieren. Vorige week zondag overleed hij op 84-jarige leeftijd. Hiermee is er niet alleen een markante persoonlijkheid verdwenen, ook is de groep jutters kleiner geworden.

"Het is een beetje een uitstervend ras", vertelt Jan Uitgeest, vriend van Henk Snip en zelf jutter, aan NH Nieuws. "De jutters die er nog zijn, dat zijn bijna allemaal oude mensen. Die gaan niet meer zo hard naar het strand."

Dat weinig jongeren besluiten jutter worden, komt volgens Uitgeest deels doordat er tegenwoordig weinig tot niets meer aanspoelt. "De schepen worden ook steeds beter, dus er valt weinig overboord. Wat er nog te jutten valt moeten we koesteren."

Dat was wel anders toen Snip jong was. Toen werd door scheepslieden nog weleens overbodige lading in de zee gedumpt, aldus medejutter Jan 'Boet' Winder. "Er was dan van alles op het strand te vinden en Henk stond dan zo vroeg mogelijk op om als eerste de kustlijn te bereiken", herinnert hij zich, toen hij al als jonge jongen met zijn broer het strand afspeurde.

"Als wij dan een fiets vol met hout hadden, fietsten wij vaak twee of drie keer langs Henks huis. Dan vloog hij naar zijn ramen toe. Ging hij een halfuurtje later zelf ook snel met de fiets naar het strand omdat hij dacht: 'Hier valt nog wat te halen.' Dat was gewoon om elkaar een beetje op de kast te jagen."

In de video hieronder vertelt Uitgeest hoe hij zich Snip herinnert: "Wij verliezen een hele grote vriend."

