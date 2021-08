Percentage blauwalg in provincie dit jaar laag: "Het water warmt nauwelijks op"

We hebben dit jaar veel minder last van blauwalg. Dat blijkt uit navraag bij Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Door de strenge winter en het koele voorjaar heeft blauwalg nauwelijks de kans gehad om te bloeien.

Blauwalg in Wormer - NH Nieuws / Thyra de Groot

Blauwalgen zijn bacteriën die in alle seizoenen en in alle wateren voorkomen. Meestal merk je daar weinig van, maar niet als de hoeveelheden met mooi weer gaan groeien en bloeien. Het water kleurt dan groen. Doordat we dit jaar een koude winter hadden en een koel voorjaar hebben, warmde het water nauwelijks op. "En daar houdt blauwalg niet van", zegt Marko Cortel van Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier. Vorig jaar lagen de temperaturen stukken hoger. Dat zorgde er bij een paar Gooise strandjes voor dat de zwemliefhebber extra goed moest opletten. Bij het Geestmerambacht in omgeving Alkmaar hadden ze door de zachte winter en het felle zonlicht al vroeg in het voorjaar last van blauwalg.

Klachten Wanneer je in aanraking komt met blauwalg of bij het zwemmen blauwalg binnenkrijgt, kan je hoofdpijn en/of maag- en darmklachten krijgen. Ook kunnen irritaties aan de huid of ogen ontstaan. Zo meldt zwemwater.nl. In sommige gevallen kan het zelfs tot grotere gezondheidsproblemen leiden.

Toch blijven niet alle plekken in de provincie gespaard. Volgens woordvoerder Cortel zijn er wel plekken aan te wijzen waar blauwalg aanwezig is, zoals bijvoorbeeld in de Zaan waar het water vorige week helemaal groen kleurde. "Afgelopen week kregen we met het mooie weer meer meldingen binnen", legt woordvoerder Cortel uit. "Maar nu er weer wat regenbuien zijn gevallen en de temperatuur is afgenomen, is het percentage blauwalg alweer gedaald." Omdat de hoeveelheid blauwalg sterk weersafhankelijk is, roept hij op de website van zwemwater.nl nauwlettend in de gaten te houden.