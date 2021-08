Zoektocht op zee naar man die overboord geslagen zou zijn van Duits cruiseschip

Wat er precies is gebeurd, is niet bekend. Woordvoerder Ron Corstanje van de Kustwacht laat weten dat de man niet in zijn hut was en dat vervolgens alarm is geslagen. "Maar zolang hij niet is gevonden, blijven wij zoeken. En ook aan boord blijven ze zoeken naar hem."

Naast de inzet van meerdere reddingsboten, twee helikopters, een vliegtuig en enkele andere vaartuigen, zijn ook de schepen in de omgeving geïnformeerd over de zoektocht. Aan de schippers van die schepen is gevraagd ook uit te kijken naar de vermiste man.

Weer

Er wordt sinds 13.30 uur vanmiddag gezocht in een gebied van twintig vierkante mijlen. "De storm en het slechte weer bemoeilijken wel de zoektocht", zegt Corstanje. "Door de harde wind kunnen de mensen in de reddingsboten niet ver kijken en kijken ze vanuit de boten letterlijk tegen de golven aan."

En hoewel het zeewater niet koud is, wordt - als hij in het water ligt - wel het ergste gevreesd voor de man. "Je kunt niet tegen deze golven in zwemmen. Dat houd je niet lang vol."

Update: het passagiersschip is inmiddels doorzocht en de man is aan boord niet gevonden.