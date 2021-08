Twee verdachten van explosies bij Poolse supermarkten vandaag voor de rechter

Vijf verdachten zijn er nu, voor even veel explosies bij vier Poolse supermarkten in Aalsmeer, Beverwijk, Heeswijk-Dinther en Tilburg (beide in Noord-Brabant) in december 2020 en januari 2021. Twee van hen, Antonio N. (26) en Hyron A. (20) verschenen vandaag afzonderlijk van elkaar voor de rechter in Alkmaar voor een pro forma-zitting.

N. en A. lijken de officier van justitie weinig te kunnen of willen helpen bij het leggen van die puzzel. Beide worden verdacht van betrokkenheid bij twee explosies, hoewel niet samen voor dezelfde. Er lijkt een georganiseerde groep verantwoordelijk voor de vijf aanvallen, maar hoe de puzzelstukjes precies in elkaar steken en wat het motief is, blijft onduidelijk.

De advocaat van N. betoogde dat hij als chauffeur van een andere verdachte “niets van de explosies wist of kon weten” en A. beroept zich al sinds hij opgepakt is op zijn zwijgrecht.

Naast N. en A. zitten ook twee andere verdachten in hechtenis vanwege de explosies. De vijfde verdachte zat eerder vast, maar is na voorlopige vrijlating naar het buitenland gevlucht. Voor hem staat een bevel voor gevangenneming uit. Het is waarschijnlijk een toen 19-jarige Rotterdammer.

"Driven en wachten"

Antonio N. zou medeverantwoordelijk zijn voor de explosies in Heeswijk-Dinther in de nacht van 7 op 8 december en in Beverwijk de nacht erna. Volgens zijn advocaat werd hij als snorder, als taxichauffeur, gevraagd “te driven en wachten”. Volgens haar had hij dus niets te maken met de explosies zelf, en zou hij daarom voorlopig weer op vrije voeten moeten komen.

Lariekoek, vindt de officier van justitie. “De verdachte kon gemakkelijk veel geld verdienen voor een ongebruikelijke, nachtelijke rit. Hij moest even om een hoekje wachten. Het waren zware ontploffingen. Het lijkt het Openbaar Ministerie (OM) onwaarschijnlijk dat hij helemaal geen wetenschap had van wat er aan de hand was.”

Ook A. wordt wat het OM betreft nog niet vrijgelaten. Zijn advocaat had betoogd dat hij zijn studie, die bijna weer begint, zou kunnen hervatten. Bovendien zou A. licht verstandelijk beperkt zijn.

Ernst van de explosies

De officier van justitie wees in haar antwoord op de ernst van de explosies waarvan hij verdacht wordt, ook in Beverwijk op 12 december vorig jaar, en in Tilburg op 4 januari van dit jaar. Ze benadrukte bovendien dat het OM waarschijnlijk ook de explosie in Aalsmeer aan de aanklacht zou toevoegen en zag geen reden voor voorlopige vrijlating.

Bij alle explosies zijn meerdere verdachten betrokken, maar het is het OM nog niet duidelijk wat de precieze verbanden zijn. Zowel de officier van justitie als de rechter sprak de verwachting uit dat de vijf verdachten uiteindelijk in één, of verdeeld over twee verschillende inhoudelijke zittingen berecht zullen worden.

Later vanavond doet de rechter uitspraak over de voorlopige hechtenissen van Antonio N. en Hyron A.. De volgende pro forma-zittingen voor hun rechtszaken zijn gepland op 1 november.

Gissen naar het motief

Het blijft ondertussen dus nog gissen naar het motief van de daders. Hebben zij het gemunt op de eigenaren van het pand, op Poolse supermarkten in het algemeen, of zit het nog anders? De politie en verzekeraars van de panden hebben al 50.000 euro uitgeloofd voor degene met de tip die leidt tot de oplossing in de zaken.

Één van de eigenaren van de supermarkten in Beverwijk en Aalsmeer was vandaag aanwezig in de rechtszaal bij de twee zittingen. Hij kondigde aan bij de inhoudelijke zitting te gaan spreken.

Naamsverandering

Na de explosies veranderde hij de naam van zijn winkels van ‘Biedronka’ naar ‘Super Polo’. Het lijkt niet geholpen te hebben. Anderhalve maand geleden vond de politie weer een explosief bij zijn supermarkt. Burgemeester Smit sloot de supermarkt toen direct voor een half jaar.

Een paar dagen later was het weer raak: in een pand aan de Breestraat waar eerder een Poolse supermarkt zat werd een explosief gevonden, met een jerrycan en een draad. Het pand was wel weer van een andere eigenaar.