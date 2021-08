Hoogwouds echtpaar krijgt burgemeester op de koffie voor 70-jarig huwelijk

Op 16 augustus 1951 gaven To (94) en Hans (95) Blauw-Tromp elkaar het ja-woord. Vandaag, precies zeventig jaar later, is het echtpaar nog steeds samen en vieren ze hun platinum huwelijk. En dat is een mijlpaal die niet vaak voorkomt in Nederland: in 2021 hangen slechts 327 echtparen de slingers op voor hun 70-jarig huwelijksfeest.

"Het gaat met ups en downs hoor", blikt de nuchtere Hans Blauw-Tromp terug op hun 70-jarig huwelijk. "In het begin twijfel je weleens, dat mag. Dat maakt iedereen mee hoor. Je kunt mij niet vertellen dat je in een huwelijk zegt: 'Wij hadden nooit wat'. Dat bestaat niet."

Sinds vorig jaar woont het echtpaar noodgedwongen niet meer samen. Mevrouw Blauw-Tromp lijdt sinds een paar jaar aan dementie en woont sinds vorig jaar in een verzorgingshuis. Maar als ze haar trouwfoto van zeventig jaar geleden ziet, komen de herinneringen weer naar boven. "Om half tien was de mis", vertelt meneer Blauw-Tromp, terwijl zijn vrouw aanvult: "In Heerhugowaard. Mijn moeder huilde want die raakte haar hulp kwijt", weet ze zich met een glimlach te herinneren.

'Vriendelijk zijn' In 2021 wisten slechts 327 paren een platina jubileum van 70 jaar huwelijk te halen. veertienduizend paren bereikten met 60 jaar huwelijk de status van diamanten bruidspaar en 56 duizend echtparen haalde het 50-jarige (gouden) huwelijksjubileum. Omdat in de jaren zestig en zeventig veel mensen trouwden - plus de toegenomen levensverwachting - neemt het aantal langdurende huwelijken toe. Relatiedeskundige Paulien Timmer schreef een boek over echtparen die meer dan veertig jaar getrouwd zijn en wat het succes daarachter is. Volgens haar is vriendelijk zijn de sleutel tot een succesvol huwelijk. "De meeste echtparen zijn op zoek naar hoe ze het spannend kunnen houden. Maar dat is vooral een beeld dat is ingegeven door films en de media. Iets 'niet spannends' als vriendelijkheid is dan eigenlijk het grote geheim. Aan de hand van hoe vriendelijk de personen zijn, kun je heel goed inschatten hoe veel jaar ze samen zullen zijn."

Steeds minder Tegenwoordig nemen de robijnen of smaragden huwelijken (40 jaar), de zilveren huwelijken (25 jaar) en koperen huwelijken (12,5 jaar) niet geheel verassend af. Er wordt namelijk minder getrouwd en meer gescheiden. Timmer: "De mensen die nu zeventig jaar getrouwd zijn komen natuurlijk uit een heel andere generatie. Voor hen was trouwen de norm en was scheiden veel meer uit den boze. Ook zijn de verwachtingen van een huwelijk en van je partner nu vele malen hoger."