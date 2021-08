Schoten gelost vanuit een wit busje in Den Helder, niet bekend wie het doelwit was

De schoten die Nieuwediepers gisteravond hebben gehoord in de buurt van station Den Helder Zuid, blijken te zijn gelost vanuit een wit busje. De bus zou zijn gestopt in de buurt van het station, waarna er meerdere keren zou zijn geschoten. Niemand raakte gewond.

Op wie of wat is geschoten, is niet bekend. "Er is niet in de richting van het station geschoten, dat weten we wel", laat een woordvoerder van de politie weten.

De vermoedelijke schietpartij was rond 22.30 uur: de witte bus reed op de Burgemeester Ritmeesterweg en stopte volgens getuigen in de buurt van station Den Helder Zuid. Na de schoten reed de bus vermoedelijk verder richting de Doggersvaart.

Er is nog gezocht naar de mogelijke daders, maar zij werden niet meer gevonden. Ook de witte bus is niet meer gezien. De politie hoopt dat mensen die meer weten van de schietpartij of iets hebben gezien zich melden.