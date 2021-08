Olympische roeikampioenen van Nereus hebben nu echt 'alle vinkjes gezet'

Ze bezorgden Nederland het eerste goud op de succesvolle Olympische Spelen in Tokio. De roeiers van de dubbelvier mannen voeren in een nieuw wereldrecord naar goud. Amsterdammers Abe Wiersma, Dirk Uittenbogaard en Tone Wieten beginnen het nu pas te beseffen, maar tegelijkertijd wordt wel al aan de toekomst gedacht. "Dit is niet houdbaar voor de lange termijn", aldus Wiersma.

Samen met hun teamgenoot Koen Metsemakers uit Nijmegen, sleepten de roeiers van roeivereniging Nereus de gouden plak in de wacht. De ploeg won de laatste jaren zo'n beetje alles wat er te winnen viel, maar in de olympische finale ging het niet echt voor de wind. Uittenbogaard had een misslag en daardoor moest de boot aan een inhaalrace beginnen. "Ik begin misschien wel het meest opgelucht van allemaal", zegt de 32-jarige Uittenbogaard.

Einde succesreeks?

De ploeg werd de afgelopen jaren Europees kampioen, wereldkampioen en nu dus olympisch kampioen in een nieuw wereldrecord. "Ik heb voor m'n gevoel wel alle vinkjes gehad", zegt Abe Wiersma (27), die net als alle andere twijfelt of hij nog doorgaat met de sport. "Ik schat de kans op fifty-fifty."

"Ik zou prima door kunnen gaan, maar er is geen grote behoefte meer", vult Uittenbogaard aan. Wieten (27) gaat verder met zijn studie geneeskunde. "En dan zien we wel of de motivatie er nog is om door te gaan."